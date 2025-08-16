»Auf das Zuhören folgt kein Handeln«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Es ist unzulässig und irreführend, Lärmschutz mit anderen Schutzbedürfnissen zu vermischen, nur um flächendeckendes Tempo 30 pauschal abzulehnen. Denn: Wo Lärmgrenzwerte überschritten werden, ist die Reduzierung der Geschwindigkeit gesetzlich vorgeschrieben – und zwar allein aus Gründen des Lärmschutzes (Paragraf 47 BImSchG). Lärm ist eine Gesundheitsbelastung – und Gesundheitsschutz sollte gerade einem Arzt nicht fremd sein.

Auch der Blick ins europäische Ausland zeigt: In Helsinki wurde flächendeckend Tempo 30 eingeführt – im vergangenen Jahr gab es dort keinen einzigen Verkehrstoten bei über 600.000 Einwohnern. Chapeau! Kommunale Entscheidungsträger, die offenbar die Zeichen der Zeit erkannt haben. In Reutlingen dagegen scheint es, als verhindere genau diese unsachliche Verknüpfung die längst überfällige Entscheidung für Tempo 30. Zudem fällt auf: Die CDU handelt nicht im Einklang mit ihren eigenen Worten. Seit Jahren setzen wir uns in der Justinus-Kerner-Straße für mehr Sicherheit ein – aus Gründen des Lärmschutzes und wegen der konkreten Gefährdung vulnerabler Gruppen wie Schulkinder oder ältere Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Wir erinnern an ein Beispiel, das wir Vertretern der CDU vor Ort unter anderem vorgetragen haben: An den Bushaltestellen dürfen Fahrzeuge mit bis zu 50 km/h vorbeirasen – obwohl es keine eigene Bushaltespur gibt. Das Anhalten, Ein- und Aussteigen geschieht direkt auf der Fahrspur. Unweit davon kam ein Unfallfahrzeug nach einem Crash auf dem Gehweg zum Liegen – auf dem Dach; der GEA berichtete am 10. März 2022. Nur eine von vielen Gefährdungen in unserer Straße.

Die CDU lobt sich regelmäßig selbst dafür, zuzuhören. Doch auf das Zuhören folgt kein Verstehen – und erst recht kein Handeln. Es bleibt beim höflichen Besuch ohne Konsequenzen. Wer so mit Bürgeranliegen umgeht, verliert an Glaubwürdigkeit. Und dass sich Radfahrer in Reutlingen immer noch unsicher fühlen (der GEA berichtete am 21. Juli), ist vor dem Hintergrund des CDU-Wahlkampfslogans zur Gemeinderatswahl – »Wir fahren mit dem Auto in die Stadt« – leider wenig überraschend. Wer so offensiv ein veraltetes Mobilitätsbild vertritt, braucht sich über mangelnde Fortschritte bei der Verkehrswende nicht zu wundern.

Dass die Stadtverwaltung nun beherzt eingreift, unterstützen wir ausdrücklich. Denn ein Gemeinderat, in dem eine konservative Mehrheit gesetzliche Grundlagen und die konkreten Erfahrungen der Anwohnerschaft ignoriert, verspielt nicht nur seine politische Legitimation – er blockiert aktiv den Fortschritt in Richtung einer sicheren und gesunden Stadt.

Roman Mangold und Oliver Wölbin, Initiative zur Verkehrsberuhigung der Justinus-Kerner-Straße, Reutlingen