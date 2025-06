»Anerkennung für die Arbeit«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Verfasser des Leserbriefes fordert die Rückführung von im Mittelmeer geretteten Migrantinnen und Migranten in den nächstgelegenen nordafrikanischen Hafen in Tunesien und bezeichnet dieses Land als »sicheres Urlaubsland«.

Diese Einschätzung basiert wohl auf die All-Inclusive-Urlaubserfahrungen des Verfassers und klingt in Zusammenhang mit der Notlage geflüchteter Menschen in Tunesien zynisch! Unfassbar und menschenverachtend!

Seit geraumer Zeit werden die schweren Menschenrechtsverletzungen durch Sicherheitskräfte in dem nordafrikanischen Land aufgezeigt. Mitgliedern der Küstenwache – eine Behörde, die im Übrigen durch umfangreiche finanzielle Mittel der EU und aus Deutschland mitfinanziert wird – werden Vergewaltigung und Folter vorgeworfen. Darüber hinaus wird diese Behörde beschuldigt, mit Schleusern zusammenzuarbeiten und sich an sogenannten »Desert dumps« zu beteiligen, bei denen Migranten in der Wüste ausgesetzt werden – ohne Wasser, ohne Essen, ohne medizinische Versorgung – und somit zum Tode verurteilt sind. Die ARD-Dokumentation »Ausgesetzt in der Wüste – Europas tödliche Flüchtlingspolitik« zeigt diese Verbrechen in aller Brutalität auf!

Die europäischen Staaten haben sich vor mehr als zehn Jahren aus der Seenotrettung im Mittelmeer zurückgezogen. Zum Glück haben sich aus der Zivilgellschaft in Europa und in Deutschland NGOs gegründet, die diese tödliche Lücke mit eigenen Schiffen und humanitären Einsätzen füllen.

Ihnen allen, wie Kapitän Friedhold Ulonska aus Rottenburg und vielen weiteren Kräften und Rettungsteams, gebührt Anerkennung und Dank für ihre humanitäre Arbeit.

Katharina Kirchgeßner, Eningen