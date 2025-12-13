»Alte Bahntrasse zu bevorzugen«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wenn der Schwerpunkt der geplanten Bahn von Reutlingen auf die Alb nicht bei einer Stadtbahn, sondern bei einer Regionalbahn liegen soll, womit möglichst viele Pendler von der Alb und dem oberen Echaztal zügig nach Reutlingen und auch zum Hauptbahnhof kommen sollen, dann ist eindeutig die Linienführung innerhalb Reutlingens auf der alten Honauer Bahntrasse zu bevorzugen.

Die Aussage, dass dafür eine Schleife um den Fischbachbau notwendig wäre, ist Unsinn. Die von Metzingen kommenden Züge können (nach Einbau entsprechender Weichen und der erforderlichen Gleisführung) auf einen der noch zu bauenden Bahnsteige 11 und 12 geleitet werden. Diese neuen Bahnsteige können genau da gebaut werden, wo früher die Bahnsteige der Honauer Bahn waren. Die Züge wechseln dann die Fahrtrichtung (wie ja auch in Metzingen) und verlassen den Reutlinger Hauptbahnhof auf der alten Honauer Bahntrasse ohne jede Straßenquerung unter der Silberburg- und der Karlstraße und sind in kaum zwei Minuten am Haltepunkt Aulberstraße.

Friedwald Geiger, Reutlingen