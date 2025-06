»Alles liefern, auch den Taurus«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Und da marschieren sie wieder durch Reutlingen. Sie wähnen sich, dass sie für die Freiheit laufen und gemeinsam für Deutschland. Dabei bemerken sie nicht oder wollen es nicht bemerken, wie sie sich zum willfährigen Lautsprecher der Putin-Propaganda machen. Sie reden von Diplomatie und Verhandlungen und meinen damit die westliche Staatengemeinschaft. Vollkommen verkennend, dass nur einer bombt und nicht verhandeln will. Putin.

Sie sollten ihre Botschaft an den Kremldiktator schicken. Aber kein Pappschild, auf dem steht: »Russland ist der Aggressor!«, »Putin ist ein Verbrecher«, »Stoppt das Morden!«, »Für eine freie Ukraine«.

Deutschland muss wehrhaft und damit friedenstüchtig werden. Die Demokratie muss jeden Tag verteidigt werden. Nach innen und nach außen. Nur eine wehrhafte Demokratie hat eine Überlebenschance. Das ukrainische Volk kämpft für seine Freiheit, für seine Demokratie und damit auch für uns.

Selenskyj ist im Gegensatz zu Putin ein wahrhafter Präsident. Einer, der in demokratischen Wahlen vom Volk legitimiert wurde. Ihm und seiner Regierung gehört unsere uneingeschränkte Unterstützung.

»Die Stärke des Rechts gegen das Recht des Stärkeren«, so Angela Merkel in einer Regierungserklärung zu den Sanktionen gegen Russland im Bundestag im Dezember 2014. Also nach der blutigen Annexion der Krim durch das Regime Putin. Trotzdem wurde Nord Stream 2 unter ihrer Regierung weitergebaut. Einer glasklaren Analyse folgte leider die falsche Schlussfolgerung. Und das war nicht das erste Mal, dass Frau Merkel in ihrer Bewertung der geopolitischen Lage vollkommen falsch lag. Kanzler Merz ist dabei, diesen historischen Fehler zu beheben. Russland hat in den vergangenen Nächten die meisten Drohnen und Bomben seit Beginn der Vollinvasion 2022 auf ukrainische Städte regnen lassen. Auf schlafende Menschen in ihren Wohnungen. Feige und brutal. Deshalb ist es jetzt geboten dem ukrainischen Volk alles zu liefern, was wir haben, damit sie sich und uns verteidigen können. Auch den Taurus.

Dirk Mrotzeck, Reutlingen