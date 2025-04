»Ablehnung ist Schlag ins Gesicht«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mit großem Erstaunen habe ich über die ablehnende Entscheidung des Kreistags gelesen. Und sie empört mich zutiefst! Bei allem Verständnis für die angespannte finanzielle Situation der Kommune wurde hier eine große Chance vertan.

Ich gehe nicht davon aus, dass aufgrund dieser Entscheidung viele ehrenamtlich Tätige ihre Mitarbeit beenden, allerdings wäre es (auch) für neue Ehrenamtliche ein deutliches und überfälliges Zeichen der Wertschätzung. Wenn man es in Geld und bare Münze umrechnet, spart der Kreis Reutlingen Unsummen durch ehrenamtliche Arbeit in so vielen Belangen, welche wiederum der Gesellschaft und Politik zugutekommen.

Unser vielfältiges Ehrenamt ist ein Baustein, der unsere Gesellschaft zusammenhält, da lohnt sich – auch im Hinblick auf unseren demografischen Wandel – jede Attraktivitätssteigerung! Beispiele aus anderen Bundesländern zeigen, dass die ehrenamtlich Tätigen diese Wertschätzung dankbar annehmen und damit auch ein bisschen Geld sparen, weil sie Rabatte nutzen.

Ich appelliere an die Entscheidungsträger, dieses Votum zu überdenken und den vielen Ehrenamtlichen Anerkennung zu zollen. Die Ablehnung ist ein Schlag ins Gesicht jedes Ehrenamtlichen!

Ute Steinbrück, Reutlingen