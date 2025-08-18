» Danke für Weltklasse-Tennis«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein ganz großes, dickes Dankeschön der 1. Herrenmannschaft des TV Bauer Finanz Reutlingen für Weltklasse-Tennis in unserer Stadt! Grandiose Spiele, super Stimmung, Wiedersehen alter Bekannter, Austausch, Fachsimpeln und Begeisterung der Tennisjugend mit vielen lokalen, bekannten Gesichtern habt ihr uns geboten. So funktioniert Nachwuchsförderung, Begeisterung von Kindern und Jugendlichen für diesen so schönen Sport!

Wie schön war es, die Kindergruppen mit großer Sorgfalt bei der Platzpflege, ihre Idole mit liebenswert gestalteten Plakaten unterstützend, Selfies mit ihren »Helden« nach den Matches machend zu erleben. Wie schade und traurig, dass der Klassenerhalt wohl der Tatsache zum Opfer fiel, dass offenbar Mannschaften die Nase vorn haben können, die mit ausschließlich »eingekauften« internationalen Spielern entscheidende Matches bestreiten … Wo ist hier bloß der sportliche Gedanke geblieben?! Ganz großen, herzlichen Dank vor allem an Marek Kimla, der dem Reutlinger Tennis-Sport wieder ein heimatliches Gesicht zurückgegeben hat. Der so viele, viele Zuschauer auf die Anlage geholt und jederzeit alles für den Profisport sowie für die Jugend-Vereinsarbeit (zuletzt beim Ferien-Jugend-Tennis-Camp in der so tollen »Tennis Base« Reutlingen) unermüdlich gegeben hat und weiter gibt. Herzlichen Dank auch an Benny Genähr, der ihn hierbei unersetzlich unterstützt hat!

Vielen lieben Dank auch allen ehrenamtlichen Helfern, die die Durchführung der Spiele in der 2. Bundesliga – auch mit bester Verpflegung – ermöglicht haben, sowie dem ganzen Team der italienischen Vereins-Gastronomie für die immer so gute und freundliche Bewirtung und natürlich allen Sponsoren! Möge es auch im nächsten Jahr erfolgreich für alle weitergehen!

Annette Werz, Reutlingen