»Übrig bleibt die alte Bahntrasse«

Es ist richtig, wenn die einzig sinnvolle Trasse für die Regionalstadtbahn in Reutlingen gewählt und realisiert wird, besteht für den Echazhafen keinerlei Gefahr. Reutlingen braucht mit dem funktionierenden Busnetz keine neue und unflexible Straßenbahn, sondern einen sinnvollen Regionalbahnanschluss. Reutlingen braucht keine Straßenbahn in der Gartenstraße. Wohin mit den Bussen? Wie werden Ärzte, Rechtsanwälte, das Amtsgericht und Geschäfte dann angefahren. Wer bezahlt die Schäden an den Häusern der Gründerzeit, die durch die Straßenbahn entstehen? Was muss abgerissen werden, damit das Bähnle in die Albstraße gelangt?

Die Entlastung von Durchgangsverkehr ist durch eine gegenläufige Einbahnstraßenregelung für Kraftfahrzeuge außer Bussen günstiger zu erreichen. Mit zusätzlichen Stadtbäumen und Schattenbäumen könnte eine merkliche Aufwertung des Bereichs zwischen Schul- und Aulberstraße erreicht werden.

Reutlingen braucht auch keine Straßenbahn in der Lederstraße. Diese ist und bleibt eine wichtige Durchgangsstraße, die nicht verengt werden darf. Was passiert, wenn die Echaz bei zunehmenden Starkwetterereignissen auf die Straßenbahntrasse tritt? Wo bleiben die notwendigen Stadt-, Schattenbäume, die in der Lederstraße dringend gebraucht werden?

Übrig bleibt allein die alte Bahntrasse entlang der Panoramastraße. Diese ist schon als Bahntrasse zweigleisig gewidmet und hat bereits eine Einschleifung in den Reutlinger Hauptbahnhof. Es ist also keine zusätzliche Planfeststellung und Widmung notwendig. Unter den Linden, die Gutenbergstraße und der Echazhafen müssten nicht für eine neue, noch zu widmende und festzustellende Einschleifung herhalten. Das Berufsschulzentrum, das Isolde-Kurz-Gymnasium (IKG), die Begerschule, die Turnhalle des IKG, die Kanzleien und Praxen der Oststadt liegen näher an dieser Trasse als zu einer trägen Lederstraßen-Straßenbahn.

Mit der Wiederherstellung des alten Bahnwärterhäusles an der Silberburg sowie des Südbahnhofs könnten neue touristische Attraktionen geschaffen werden. Warum wird dies nach wie vor von den Stadtoberen und Straßenbahnfans ignoriert?

Die Ignoranz der Reutlinger Stadtverwaltung und des Gemeinderates hat die Reutlinger Bürger in der Vergangenheit schon viel gekostet. Aktuellstes Beispiel ist der Gebäudekomplex auf dem Friedhof Römerschanze, dessen notwendige Sanierung im Jahr 2018 noch für circa 6 Millionen Euro möglich gewesen wäre und heute, weil’s halt ignoriert wurde, zwischen 12 und 16 Millionen Euro kosten wird.

Auch bei der Genehmigung der B 464 am Südbahnhof wurde die gewidmete Bahntrasse ignoriert. Das holt uns jetzt ein und rächt sich.

C. Heinrich Winter, Reutlingen