»Überreste der Verstorbenen: Wohin mit der Asche?«

Die finanziellen Aspekte wurden hierbei unerwähnt gelassen. Wenn die verstorbene Person vor ihrem Tod bestimmte Wünsche bezüglich der Bestattung und der Trauerfeier geäußert hat, so seien sie ihr gewährt – sofern das Geld vorhanden ist. Welcher geliebte Mensch möchte schon, dass sich seine Hinterbliebenen für die letzte Ruhestätte verschulden? Eine einfache Beerdigung mit allem drum und dran kann schon mal 7.000 bis 8.000 Euro kosten. Und wie bei so vielen Dingen im Leben: Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt.

Dass da der Wunsch bei so manchem aufkeimt, die Urne lieber mit nach Hause zu nehmen, als sie 15 bis 20 Jahre an einem fremden Ort zu platzieren, für den noch die Grabpflege und der Grabstein mit einkalkuliert werden muss – verständlich.

Auch für mich wirkt der Zweck eines Friedhofs veraltet. Einzelne Gräber werden vernachlässigt und Holzkreuze stehen schief, weil das Leben für die Hinterbliebenen weitergeht. Weil der Tod in Vergessenheit geraten sollte. Denn in Zeiten der Digitalisierung ruft man sich die verstorbene Person in Form von früheren Bildern und Videos ins Gedächtnis, die jederzeit zur Verfügung stehen. Das Entscheidende bei einer Beerdigung ist doch, was man während der Trauerfeier über den Verstorbenen zu erzählen hat. Nicht, wo er bestattet wird. Meiner Ansicht nach sollte die Bestattungspflicht auch deshalb aufgehoben werden, weil sich nicht jeder eine traditionelle Bestattung leisten kann oder will. Wenn die Witwe die Urne ihres Mannes neben sich beim Fernsehen haben möchte, soll sie das dürfen. Wenn der Sohn die Urne seiner Mutter im Garten beerdigen möchte, bitte. Denn wie Herr Hakenjos bereits richtig feststellte: »Jeder spinnt auf seine Weise.«

Bettina Haußmann, Eningen