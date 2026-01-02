Zweitligist Kiel holt Tohumcu aus Hoffenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat Offensivspieler Umut Tohumcu vom klassenhöheren Club TSG Hoffenheim aus der Bundesliga ausgeliehen. Der 21-Jährige schließt sich den Norddeutschen bis zum Saisonende am 30. Juni an, wie der Club mitteilte. Tohumcu spielte schon in mehreren Auswahlen der deutschen Jugendnationalmannschaften.

Der junge Profi wurde im Nachwuchs der TSG ausgebildet. Dort lernte ihn auch Holstein-Trainer Marcel Rapp während seiner Zeit im Südwesten als Nachwuchscoach kennen. »Ihn zeichnen seine Dynamik, seine Spielintelligenz und seine hohe taktische Disziplin aus«, lobte Rapp. Mit 17 Jahren hatte Tohumcu 2022 als einer der jüngsten Bundesliga-Debütanten der Vereinsgeschichte seine Bundesliga-Premiere gefeiert.

In der bisherigen starken Saison des Tabellenfünften Hoffenheim kam Tohumcu nicht an den Stammspielern der TSG vorbei. Insgesamt absolvierte er fünf Einsätze in dieser Bundesliga-Saison, meistens als Einwechselspieler. »Für Umut steht aktuell im Fokus, so viele Einsatzminuten wie möglich zu bekommen. In Kiel findet er dafür beste Bedingungen vor«, wurde Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker zitiert.

Leihe von Wagner beendet

Zudem beendeten die Kieler das Leih-Geschäft des Mittelfeldspielers Robert Wagner mit dem Bundesligisten SC Freiburg vorzeitig. Der 22-Jährige war zu Beginn der Saison in den Norden gewechselt.

»Sportlich sind die letzten Monate nicht so verlaufen, wie es sich alle Parteien erhofft haben«, wurde Kiels Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe zitiert. »Nach offenen Gesprächen zwischen Robert, dem SC Freiburg und uns haben wir uns gemeinsam darauf verständigt, die Leihvereinbarung vorzeitig aufzulösen, um ihm den Weg für neue Perspektiven zu ermöglichen.«

