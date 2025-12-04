Zweites Feuer auf Weingut: Brandstiftung ausgeschlossen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einem zweiten Brand in kurzer Zeit auf einem Weingut in Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat die Polizei eine Brandstiftung ausgeschlossen. Am Sonntag vor knapp zwei Wochen und dem darauffolgenden Samstag war es zu zwei Bränden auf dem Weingut gekommen, wie die Polizei mitteilte.

Der Schaden durch die Brände wurde auf eine Million Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Zum ersten Brand ermittelt die Polizei weiterhin wegen Brandstiftung. Nun teilten die Beamten mit, dass sich nach dem ersten Feuer kleine Glutnester hinter einer Mauer in einem Dämmmaterial gebildet hatten. Das hatten demnach Brandsachverständige festgestellt. Die Glutnester seien sehr klein gewesen und nicht entdeckt worden - dies komme selten vor. So konnten sie sich in der Wandverkleidung über mehrere Tage ausbreiten und es kam zum zweiten Feuer.