Zweijähriger von E-Bike erfasst – Radfahrer ignoriert Kind

Sanitäter brachten den Jungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Ein Radfahrer soll einen zweijährigen Jungen mit seinem elektrischen Fahrrad erfasst haben und einfach weitergefahren sein. Wie die Polizei mitteilte, schrie das schwer verletzte Kind, was der Radfahrer aber ignorierte. Der Zweijährige rannte demnach am Dienstag hinter einem Auto in Welzheim (Rems-Murr-Kreis) auf die Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer.

Den Angaben zufolge wurde das Kind mehrere Meter von dem Rad mitgeschleift. Sanitäter brachten den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun nach dem Radfahrer.