Zwei Wölfe in der Fotofalle: Experten rechnen bald mit Rudel

Die mögliche Sichtung eines Wolfspaares in Baden-Württemberg heizt die Diskussion über die Gefahren einer Rudelbildung an. Auf dem Bild einer Fotofalle bei St. Blasien waren Anfang der Woche zwei Wölfe abgelichtet worden. Nach Einschätzung von Experten handelt es sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um ein Pärchen. In der Region gilt bereits ein Rüde als sesshaft, zuletzt war erstmals auch ein weiblicher Wolf, eine sogenannte Fähe, genetisch nachgewiesen worden.