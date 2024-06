Aktuell Land

Zwei Verletzte bei Frontalcrash in Heidelberg

Beim Zusammenstoß von zwei Autos sind in Heidelberg zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, wurde die 41 Jahre alte Beifahrerin aus einem der Autos ins Krankenhaus gebracht, die 27-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des anderen Autos blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich, als ein 49-Jähriger im Stadtteil Wieblingen in Richtung Eppelheim fuhr. Kurz vor der Überführung über die A5 geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Auto der Frau zusammen. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit.