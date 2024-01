Aktuell Land

Zwei Tote nach Frontalzusammenstoß auf der B3

Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße B3 zwischen Appenweier und Renchen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 51-Jähriger und eine Frau im Alter von 20 Jahren starben in der Nacht zu Mittwoch noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Mann fuhr laut Polizei in Richtung Renchen und kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo sein Auto mit dem entgegenkommenden Fahrzeug der jungen Frau frontal zusammenstieß. Beide Beteiligten waren alleine in ihren Autos unterwegs.