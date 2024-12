Zwei Todesopfer bei Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand in Reichenbach an der Fils (Landkreis Esslingen) sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die 72-jährige Frau und der 78-jährige Mann wurden von Rettungskräften zunächst schwer verletzt aus einem brennenden Haus geholt, wie die Polizei mitteilte. Beide starben den Angaben zufolge noch vor Ort. Zuvor hatten demnach zwei Anwohner am Freitagabend gemeldet, dass dunkler Rauch aus dem Haus komme.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Gebäude auf 250.000 Euro und nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.