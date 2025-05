Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Parkplatz in Giengen, darunter ein Kind

Die beiden Verletzten wurden am Freitag in Kliniken gebracht. (Symbolbild)

GIENGEN. Bei einem Unfall auf einem Parkplatz sind zwei Menschen schwer verletzt worden - darunter ein neunjähriges Kind. Das Kind und ein 25-Jähriger wurden zwischen zwei Autos eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Eine 23-Jährige soll demnach beim Ausparken am Freitag in Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) ein anderes Fahrzeug übersehen haben. Dieses hatte hinter ihr geparkt, um Menschen aus- und einsteigen zu lassen.

Die 23-Jährige setzte zurück und erfasste mit ihrem Wagen den 25-Jährigen und das 9-jährige Kind. Beide kamen in Kliniken. (dpa)