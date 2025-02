Zwei Neue, zwei Abgänge: Weitere Entscheidungen beim TVB

Bitte aktivieren Sie Javascript

Kurz vor dem Start der Rückrunde in der Handball-Bundesliga hat der TVB Stuttgart weitere Personalentscheidungen verkündet. Mit Jakob Nigg vom HC Fivers WAT Margareten kommt ein Rechtsaußen an den Neckar, der einen Zweijahresvertrag unterschrieb. Außerdem schließt sich der Kroate Ivan Snajder vom Liga-Konkurrenten ThSV Eisenach bis 2026 den Schwaben an.

Verlassen werden den Verein Daniel Fernandez, der seinen Vertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängert, und Nico Schöttle. Der 21-Jährige möchte sich einer neuen Herausforderung stellen. Ob auch Nico Bacani gehen wird, ist noch offen.