Zwei Menschen sterben bei Brand in Wohnhaus

Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Brand sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen konnten sich unverletzt aus dem Haus retten, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war den Angaben zufolge am frühen Morgen in einem Wohnhaus in St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) ausgebrochen.

Einen der Toten fanden die Einsatzkräfte bereits leblos im Haus. Der zweite habe schwere Verletzungen gehabt. Trotz Reanimation sei dieser noch an der Einsatzstelle gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Die Identität der beiden war noch unklar.

Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst errichteten auf der Straße unter anderem Sichtschutzwände. Auch Seelsorger waren im Einsatz. Warum das Feuer in der Dachgeschosswohnung ausbrach, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.