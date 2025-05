Zwei Männer retten Autofahrer das Leben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei Männer haben einem Autofahrer im baden-württembergischen Neckarsulm (Kreis Heilbronn) wohl das Leben gerettet. Der 52-Jährige stand mit seinem Auto an einer Ampel und fuhr nicht los, als diese auf Grün stellte, wie eine Polizeisprecherin sagte. Verwundert, warum der Mann nicht losfuhr, rollten die Männer in ihren jeweiligen Autos langsam am Fahrzeug des 52-Jährigen vorbei. Sie sahen, dass der Mann bewusstlos auf der Seite lag - es handelte sich augenscheinlich um einen medizinischen Notfall.

Die Helfer im Alter von 37 und 42 Jahren zogen den Mann aus dem Wagen und reanimierten ihn mit Anweisungen von Sanitätern am Telefon der Rettungsleitstelle, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 52-Jährige kam nach dem Vorfall am vergangenen Donnerstag ins Krankenhaus.