Zwei Männer auf prokurdischer Demonstration angegriffen

Ein Mann wurde nach dem Angriff ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild)

Zwei junge Männer sind bei einer Auseinandersetzung während einer prokurdischen Demonstration in Stuttgart verletzt worden. Die 20- und 23-Jährigen passierten die »Solidarität mit Rojava«-Demo am Mittwoch und kamen dabei in Konflikt mit einer größeren Gruppe von Teilnehmern, wie die Polizei mitteilte. Ein noch unbekannter Täter verletzte den 23-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand, den 20-Jährigen soll die Gruppe geschlagen haben.

Rettungskräfte versorgten den Älteren und brachten ihn ins Krankenhaus. Der Verletzungsgrad blieb zunächst unklar. Die Täter flüchteten. Nun ermittelt der Staatsschutz. Die Polizei bat Zeugen um Hilfe.

Prokurdische Demonstrationen seit Dienstag

Die prokurdische Demonstration »Solidarität mit Rojava« steht im Zusammenhang mit gewalttätigen Auseinandersetzungen in Syrien. Am Dienstag kamen nach Polizeiangaben bis zu 2.000 Teilnehmer. Am Mittwoch waren es noch 100. Auch für Donnerstagabend wurden laut Sprecherin ähnliche Besucherzahlen auf dem Stuttgarter Rotebühlplatz erwartet.

Bereits am Dienstag kam es zu heftigen Ausschreitungen. Demonstranten warfen Flaschen und Pyrotechnik auf Polizisten, die wiederum Pfefferspray einsetzten. 75 Personalien wurden kontrolliert, es gab Festnahmen und Anzeigen wegen Landfriedensbruch oder Verstößen gegen Sprengstoffrecht. Polizisten blieben unverletzt.