Zwei Männer attackieren Joggerin – Mann beißt Frau ins Bein

Wegen einer Berührung beim Vorbeilaufen ist ein Mann im südbadischen Lörrach aggressiv geworden und hat in das Bein einer 24-jährigen Joggerin gebissen. Bei der Joggingeinheit am Samstagabend musste die Frau zwei Männern auf dem Gehweg ausweichen, wie die Polizei weiter mitteilte. Für die Männer reichte aber schon eine bloße Berührung, um der Frau nachzulaufen und eine Entschuldigung einzufordern. Da sich die Joggerin weigerte, hielten die Männer sie fest und beleidigten sie. Die Frau wehrte die Schläge aber ab.

Einer der Männer biss schließlich zu, als die Joggerin und helfende Passanten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhielten. Die Polizei nahm den 24-Jährigen aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens fest. Der zweite Mann konnte entkommen. Die Polizei ermittelt weiterhin.