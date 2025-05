Zwei Kinder werden bei Unfall schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei einem Unfall auf der Autobahn 7 im Ostalbkreis sind fünf Menschen verletzt worden, darunter sind auch zwei Kinder. Sie erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt waren am Vormittag vier Autos in den Unfall verwickelt, die Autobahn in Richtung Würzburg war eine Stunde voll gesperrt.

Zu dem Crash war es gekommen, als vor einer Baustelle ein 42 Jahre alter Autofahrer bei Westhausen bremste. Der nachfolgende Fahrer konnte ebenfalls noch rechtzeitig von Gas gehen, zwei darauffolgende Autos konnten jedoch nicht mehr bremsen und fuhren auf.

Dabei wurden ein dreijähriges und ein sechsjähriges Kind schwer verletzt, drei Erwachsene erlitten leichte Verletzungen.