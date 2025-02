Zwei Jungen zünden Böller in einer Schule

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 16-Jähriger soll in einem Treppenhaus einer Schule in Reutlingen einen Böller angezündet haben. Ein 15-Jähriger soll diesen am Vormittag gegen Ende der Pause in der Hand gehalten haben, wie die Polizei mitteilte. Er ließ den Böller daraufhin fallen und dieser explodierte.

Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten zwei Schülerinnen sowie eine Lehrerin leichte Verletzungen durch den Knall. Sie begaben sich den Angaben nach selbst in ärztliche Behandlung. Gegen die beiden Jungen wurden laut Polizei mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.