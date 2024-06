Aktuell Land

Zwei Festnahmen nach Tod einer Frau in Schwäbisch-Gmünd

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in einer Wohnung im Ostalbkreis sind zwei tatverdächtige Männer festgenommen worden. Zuvor hatte die Obduktion der 67-Jährigen ergeben, dass sie durch ein Gewaltverbrechen zu Tode gekommen war, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frau war am Freitagabend kurz nach dem Eintreffen der Rettungskräfte in der Wohnung in Schwäbisch Gmünd an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie sie diese erlitten hatte, blieb zunächst unklar. Eine Bekannte der Frau alarmierte den Arzt.