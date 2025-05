Zwei Einsätze in einer Nacht in Erstaufnahmeeinrichtung

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen hat es in einer Nacht zwei Auseinandersetzungen gegeben. (Symbolbild)

In der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Sigmaringen sind in einer Nacht zwei Auseinandersetzungen eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, ist dabei unter anderem ein Beamter mit einem Kopfstoß angegriffen und leicht verletzt worden.

Den Angaben nach soll es am späten Dienstagabend zunächst zu einem Streit zwischen zwei Bewohnern gekommen sein. In dessen Verlauf sollen rund zwei Dutzend weitere Bewohner dazugekommen sein und sich mit den beiden Streitparteien solidarisiert haben. Die Beteiligten seien hochaggressiv und großteils angetrunken gewesen sein und hätten teils unter Drogen gestanden, teilte die Polizei mit.

Als hinzugerufene Polizisten vier der Beteiligten in Gewahrsam nehmen wollten, kam es laut Angaben der Polizei zum Kopfstoß gegen einen Beamten. Außerdem hätten die Betroffenen Widerstand geleistet, die Beamten beleidigt und versucht diese anzugreifen. Ein Teil der Beteiligten sei im Tumult leicht verletzt worden. Weil die vier in Gewahrsam Genommenen so betrunken waren, kamen sie zur medizinischen Überwachung in ein Krankenhaus. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Gut eine Stunde später kam es in der LEA erneut zu Handgreiflichkeiten zwischen vier Männern, bei denen die vier Beteiligten leicht verletzt wurden. Auch sie kamen in Gewahrsam. Gegen das Quartett wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.