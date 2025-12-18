Zwölfjähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein zwölf Jahre alter Radfahrer ist in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Junge war auf einem Mountainbike in einer Fußgängerfurt unterwegs, als ein 49-jähriger Autofahrer bei mutmaßlich grüner Ampel abbog, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen übersah er den Jungen dabei und erfasste ihn mit seinem Wagen.

Der Zwölfjährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle warnt ein gelbes Blinklicht vor querenden Fußgängern. Unklar ist bislang, ob die Fußgängerampel am Mittwoch Grün oder Rot zeigte. Die Verkehrspolizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.