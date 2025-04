Zusammenprall auf A5: Vollsperrung aufgehoben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Sperrung der Autobahn 5 in Richtung Basel nach einem Zusammenprall eines Autos mit einem Wohnmobil ist wieder aufgehoben. Laut Polizei hatte sich ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge gebildet. Der Verkehr wurde zeitweise an der Anschlussstelle Lahr ausgeleitet, am Mittag war die Sperrung aufgehoben. Drei Menschen hatten sich bei dem Unfall verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen von der Raststätte Mahlberg auf die Fahrbahn gefahren, worauf ein Wohnmobil auswich und mit einem nachfolgenden Auto zusammenstieß. Das Wohnmobil war nach der Kollision auf die Seite gefallen und auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 40.000 Euro.