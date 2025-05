Zugverspätungen in Heidelberg möglich

Am Heidelberger Hauptbahnhof kommt es zu Beeinträchtigungen. (Symbolbild)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bahnreisende müssen in Heidelberg mit Beeinträchtigungen rechnen. Wegen einer beschädigten Oberleitung am dortigen Hauptbahnhof könne es zu Verspätungen kommen, sagte ein Bahnsprecher. Demnach sind seit dem späten Vormittag mehrere Gleise am Hauptbahnhof Heidelberg ohne Strom.

Fern- und Nahverkehr sollen über die verbleibenden Gleise abgewickelt werden. Bislang wurden zwei Züge über Bruchsal umgeleitet. Zu weiteren Ausfällen soll es nicht kommen, hieß es von der Bahn. Die Ursache für den Schaden war zunächst unklar.