Zugverkehr läuft nach Störung wieder regulär an

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Oberleitungsstörung am Bahnhof in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) fahren am Folgetag die Züge wieder regulär. Die Arbeiten waren schon am Dienstagabend beendet worden, wie eine Pressesprecherin der Deutschen Bahn mitteilte. Mit dem Betriebsbeginn in der Früh laufe alles wieder wie gewohnt.

Die Störung hatte am Dienstag für Zugausfälle im S-Bahn-Verkehr gesorgt. Zudem mussten zwischen Karlsruhe und Heidelberg beziehungsweise Stuttgart Züge umgeleitet werden, einige Haltestellen fielen aus. Neben TGV-, IC- und ICE-Zügen war den Angaben zufolge auch der Nahverkehr betroffen.