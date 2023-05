Aktuell Land

Zug fährt bei Ludwigsburg in falsche Richtung

Ein Regionalexpress von Stuttgart nach Nürnberg ist am Freitag falsch abgebogen. Anstatt nach Backnang fuhr er zunächst Richtung Bietigheim-Bissingen, hieß es in einer Durchsage in dem Zug. Man sei in Ludwigsburg leider fehlgeleitet worden. Der Regionalexpress setzte dann nach einer rund 30 Minuten dauernden Pause nach Ludwigsburg zurück und fuhr mit Verspätung in die richtige Richtung weiter.