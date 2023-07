Aktuell Land

Zubau mit Solarenergie im Südwesten geht voran

Der Ausbau der Solarenergie in Baden-Württemberg kommt voran. Insgesamt betrug der Zuwachs im Land im ersten Halbjahr demnach 810 Megawatt - im gesamten Jahr zuvor waren 803 Megawatt installiert worden, wie der Verein Solar Cluster Baden-Württemberg am Freitag in Stuttgart mitteilte. Der Verein verwies auf vorläufige Daten der Bundesnetzagentur, die vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) korrigiert worden sind.