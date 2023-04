Aktuell Land

Zollitsch kommentiert Missbrauchsbericht nicht

Der frühere Freiburger Erzbischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, wird sich seinem Sprecher zufolge nicht zum erwarteten Bericht über sexuellen Missbrauch im Erzbistum äußern. Der 84-Jährige habe »sich Schweigen auferlegt«, teilte der Sprecher am Montag in Freiburg mit. Eine unabhängige Arbeitsgruppe wird am Dienstag in Freiburg ihren Bericht über sexuellen Missbrauch durch Geistliche vorstellen.