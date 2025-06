Zollbeamte erwischen Bargeldschmuggler

Der Zoll stoppt zwei Bargeld-Schmuggler in Friedrichshafen. (Symbolbild)

Beim Schmuggeln von Bargeld sind zwei Menschen vom Zoll in Friedrichshafen (Bodenseekreis) erwischt worden. Ein 66-Jähriger hatte 30.000 Schweizer Franken (rund 32.000 Euro) an der Innenseite seiner Hose eingenäht, wie der Zoll mitteilte. Eine 41-jährige Frau hatte eine ähnliche Summe in ihrem BH versteckt.

Beide waren auf dem Weg aus der Schweiz über Deutschland nach Nordmazedonien und mussten Geld als Sicherheit zahlen. Danach durften sie weiterreisen. Gegen sie wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Einreise mit Bargeld verboten?

Die Einreise nach Deutschland mit Bargeld sei zwar nicht grundsätzlich verboten, aber die Menge und der Verwendungszweck müssten richtig angegeben werden, sagte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Ulm. Bei hohen Bargeldmengen bestehe sonst immer der Verdacht illegaler Absichten.