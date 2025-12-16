Zoll warnt vor illegalem Feuerwerk - diese Strafen drohen

Feuerwerk aus dem Ausland erfüllt laut Zoll oft nicht die deutschen Kriterien. (Archivbild)

Wer zum Jahreswechsel Böller oder Raketen aus dem Ausland mitbringt oder online bestellt, riskiert saftige Strafen. Das Hauptzollamt Heilbronn warnt vor gefährlichem Feuerwerk, das nicht den deutschen Sicherheitsstandards entspricht.

Böller, die in Deutschland verkauft werden, müssen demnach geprüft sein und das CE-Zeichen tragen. Produkte ohne diese Kennzeichnung seien in Deutschland verboten – egal ob gekauft oder mitgebracht. Wer solches Feuerwerk einführt, macht sich laut Sprengstoffgesetz strafbar.

So hoch sind die Strafen

Laut Zoll wird in solchen Fällen ein Strafverfahren eingeleitet und die Feuerwerkskörper werden sichergestellt. Es drohen Geldstrafen von mehreren Tausend Euro. In Extremfällen sind laut Bundespolizei auch Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren möglich.

Der Grund: »Nicht auf Sicherheit getestete Böller sind unberechenbar«, sagte ein Sprecher des Hauptzollamts Heilbronn. »Sie zu nutzen, kann extrem gefährlich werden.« Die Folge können schwere Verletzungen sein – bis hin zu Verbrennungen, dem Verlust von Gliedmaßen oder dem Gehör.

Allein 2024 beschlagnahmten Zöllnerinnen und Zöllner laut Mitteilung bundesweit mehr als sieben Tonnen unsichere oder nicht zugelassene Pyrotechnik – vor allem bei Kontrollen und in Paketsendungen. Oft stammen die Feuerwerkskörper demnach aus Nachbarländern oder aus dem Internet.