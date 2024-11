Zoll entdeckt geschützte Schildkröten bei Kontrolle

Griechische Landschildkröten stehen in Deutschland unter strengem Artenschutz. (Symbolbild)

Drei geschützte Schildkröten wollte ein Mann nach dem Urlaub nach Deutschland schmuggeln. Der Zoll beschlagnahmte die Tiere bei einer Kontrolle in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach). Die unter Artenschutz stehenden griechischen Landschildkröten wurden zu einer Reptilien-Auffangstation gebracht.

Die Zöllner durchsuchten das Auto des 40-jährigen Mannes bereits Ende Oktober und fanden die drei Tiere in einem Karton hinter dem Fahrersitz. Der Mann gab an, diese in Italien auf einem Straßenflohmarkt gekauft zu haben.

Er besaß keines der artenschutzrechtlichen Dokumente, die für die Einfuhr der Schildkröten notwendig sind. Ihn erwartet daher nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Washingtoner Artenschutzübereinkommen und das Bundesnaturschutzgesetz.