Zigarette und Benzinkanister - zwei Verletzte bei Feuer in Wernau

Bitte aktivieren Sie Javascript

WERNAU. Nach einem Brand mit zwei Verletzten in Wernau (Landkreis Esslingen) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung gegen einen 18-Jährigen. Wie die Beamten mitteilten, brach das Feuer während einer Geburtstagsfeier in der Nacht vermutlich wegen einer entzündeten Zigarette aus. Sie soll den Angaben nach einen Benzinkanister in einem Gartenhaus in Flammen gesetzt haben.

Ein 18-Jähriger wurde dabei schwer im Gesicht verletzt. Der mutmaßliche Verursacher verletzte sich leicht an der Hand. Gemeinsam mit einer weiteren Person konnten sie das Gebäude verlassen. Das Feuer griff jedoch auf die Räumlichkeiten über. Die Verletzten wurden in ein Klinikum gebracht. Die übrigen 32 Gäste blieben unverletzt. (dpa)