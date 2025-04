Zeugen befragt nach Vorfall in Bauwagen mit Verletzten in Steinhilben

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Nach einem Zwischenfall in einem Bauwagen, bei dem Jugendliche mehrere Mädchen in einen Bauwagen gesperrt und Abgasen eines Kraftrads ausgesetzt haben sollen, befragt die Polizei derzeit Zeugen. Den Vorwürfen zufolge waren die sieben Mädchen in dem Bauwagen in Trochtelfingen (Landkreis Reutlingen) eingeschlossen worden, nachdem zuvor ein darin stehendes Kraftrad angelassen worden war.

Sie atmeten Abgase ein und hätten den Bauwagen bisherigen Erkenntnissen zufolge für einige Minuten nicht verlassen können, wie eine Polizeisprecherin berichtete. Ob zu der Zeit der Motor des Kraftrads noch lief, konnte die Polizei nicht sagen.

Ebenfalls unklar blieb zunächst, ob die Türen des Wagens bei dem Vorfall vom vergangenen Sonntagabend versperrt oder von außen zugehalten worden waren. Der Bauwagen dient als Treffpunkt für Jugendliche. Warum darin ein Kraftrad stand und wem es gehörte, ist den Angaben zufolge ebenfalls unklar.

Durch die Abgase hatten mehrere der Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 13 und 19 Jahren Atembeschwerden bekommen. Eine 19-Jährige war ins Krankenhaus gebracht worden. Angehörige hatten nach dem Vorfall die Polizei informiert. (dpa)