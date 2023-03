Aktuell Land

Zentrale Anlaufstelle für Genitalverstümmelung eröffnet

Das Sozialministerium geht nach eigenen Angaben davon aus, dass in Baden-Württemberg rund 8000 Frauen und Mädchen von Genitalverstümmelung betroffen sind, weitere 3000 sind demnach davon bedroht. Um ihnen zu helfen und Präventionsarbeit zu leisten, gibt es nun eine zentrale Anlaufstelle des Landes in Göppingen. Staatssekretärin Ute Leidig (Grüne) eröffnete sie am Donnerstag.