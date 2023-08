Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Unwettern ist ein Zeltlager in Friedrichshafen am Bodensee geräumt worden. Rund 300 Menschen mussten die Nacht auf Freitag in einer Turnhalle verbringen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Es gab keine Verletzten. Auch in Lindau mussten rund 900 Menschen einen Camping-Platz verlassen, nachdem dort Bäume umstürzten. Sechs Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, eine Person schwer.