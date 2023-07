Aktuell Land

Zehntausende bei »Sea You« am Tunisee erwartet

Drei Tage lang zu elektronischer Musik feiern und im See abkühlen: Beim »Sea-You«-Festival am Tunisee in Freiburg ist das seit Freitag wieder möglich. Auf sieben Bühnen werden mehr als 150 internationale Acts erwartet, darunter Alle Farben, Fisher und Camelphat. Vor Ort gibt es mehrere Camping-Möglichkeiten.