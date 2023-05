Aktuell Land

Zehnjähriger bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ein zehn Jahre alter Fahrradfahrer ist in Gäufelden (Kreis Böblingen) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, übersah der Junge nach ersten Erkenntnissen an einer Kreuzung die von rechts kommende 76-jährige Autofahrerin. Er prallte daraufhin gegen die linke Seite des Wagens, stürzte vom Fahrrad und verletzte sich schwer. Laut einer Sprecherin der Polizei hatte die Autofahrerin Vorfahrt.