Zecken sind in diesem Jahr besonders früh unterwegs

In diesem Jahr sind in weiten Teilen Baden-Württembergs besonders viele Zecken früh unterwegs. Schuld ist vor allem der milde Winter, sagten Experten wie die Stuttgarter Zeckenforscherin Ute Mackenstedt. »Zecken gehen nicht mehr in die Winterpause, weil die Temperaturen einfach zu hoch sind. Jetzt sind sie im Frühjahr aktiv geworden«, erklärte die Leiterin des Fachgebiets Parasitologie an der Universität Hohenheim in Stuttgart.

Der Trend spiegele sich unter anderem auch an den zunehmend früher registrierten Fällen von Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). »Zecken sind inzwischen das ganze Jahr lang aktiv«, warnte Mackenstedt.

Zecken seien zwar immer früher und in größerer Zahl unterwegs. Insgesamt rechnet die Expertin aber nicht mit einer höheren Jahres-Gesamtzahl. »Derzeit erleben wir eine regelrechte Bugwelle – es sind außergewöhnlich viele Zecken zu einem sehr frühen Zeitpunkt«, sagt sie. »Die Saisonalität verschiebt sich einfach.«

Die Spinnentiere lauern nicht nur in Wäldern und auf Wiesen, sondern auch in Stadtparks oder dem heimischen Garten – überall dort, wo sie einen Wirt finden können. Beim Stich oder Biss können sie Krankheitserreger übertragen – und damit zur echten Gesundheitsgefahr werden.