Zahlreiche Verstöße: Polizei stoppt Raser ohne Führerschein

Zu schnell, unter Drogen, ohne Kennzeichen und ohne Führerschein: So soll ein 34-Jähriger in Stockach (Landkreis Konstanz) mit dem Auto seines Beifahrers unterwegs gewesen sein. Nach kurzer Verfolgung stoppten Beamte den Mann am Freitagabend, der sich nun wegen zahlreicher Verstöße verantworten muss. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Auch gegen den Beifahrer werde ermittelt.