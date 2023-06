Aktuell Land

Zahlreiche Verstöße bei Gefahrguttransport-Kontrolle

Polizei- und Zollbeamte haben zahlreiche Verstöße bei einer Güterverkehrskontrolle am Stuttgarter Hafen festgestellt. Am vergangenen Donnerstag wurden 46 Fahrzeuge kontrolliert, wie die Polizei und das Hauptzollamt in Stuttgart am Mittwoch mitteilten.