Zahlreiche Gräber in Mannheim beschädigt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Randalierer haben auf dem Mannheimer Hauptfriedhof Gräber beschädigt und Gegenstände von Grabstätten genommen, aber nicht abtransportiert. Friedhofsmitarbeiter das Diebesgut bereits in der vergangenen Woche in einem Gebüsch am Friedhof, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ob die Täter es dort zur Abholung versteckt hatten, ist unklar. Verdächtige gibt es bislang nicht.

Nach Angaben der Stadt Mannheim gab es in der vergangenen Woche größere Vandalismusschäden an etwa 40 Grabstätten, außerdem Metalldiebstähle. Bei dem entdeckten Diebesgut handele es sich um Kreuze, Jesus-Figuren und Laternen für Grablichter.