Zahlreiche Autos in Sersheinm beschädigt - Ermittler suchen nach Kindern

SERSHEIM. Nach einer Serie von zerkratzten Autos in Sersheim im Kreis Ludwigsburg sucht die Polizei nach zwei unbekannten Jungen. Mehreren Zeugen sei aufgefallen, dass sich die beiden Jungen um die geparkten Autos bewegt hätten, sagte eine Polizeisprecherin. Die Zeugen hätten die Jungen auf ein Alter zwischen sieben und zehn Jahren geschätzt.

Die Täter haben in der vergangenen Woche einen Schaden von mindestens 200.000 Euro verursacht. Sie hinterließen serienweise Kratzspuren an den Seiten von am Straßenrand geparkten Autos. Anfangs hatte die Polizei mehr als 30 beschädigte Autos ermittelt. Inzwischen sind fünf weitere Autos, die mutmaßlich im Tatzeitraum beschädigt wurden, bekannt. Welchen Gegenstand die Täter benutzten, ist laut Polizei weiter unklar. (dpa)