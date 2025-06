Youngster Manzambi verlängert beim SC Freiburg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat den Vertrag von Mittelfeld-Talent Johan Manzambi verlängert. Der 19-Jährige hatte sich in der abgelaufenen Saison zunehmend im Profikader der Breisgauer etabliert und vor allem in der Schlussphase viel Spielzeit bekommen. Bei den 2:1-Auswärtssiegen gegen Borussia Mönchengladbach am 29. Spieltag und bei Holstein Kiel am 33. Spieltag hatte sich der Schweizer jeweils in die Torschützenliste eingetragen.

»Die Entwicklung von Johan hat sich kontinuierlich fortgesetzt – das ist in dieser Form außergewöhnlich«, sagte Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier über den Youngster, der im Januar 2023 in den SC-Nachwuchs gewechselt war.

»Ich bin sehr dankbar und glücklich über mein erstes Jahr bei den SC-Profis«, erklärte Manzambi. »Ich wollte unbedingt hierbleiben und hoffe, dass wir wieder eine gute Saison spielen werden.« Zur Laufzeit seines neuen Vertrags machten die Freiburger wie gewohnt keine Angaben.