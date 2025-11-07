Woran sich Söder im Schwarzwald erinnert

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die erste Liebe von CSU-Chef Markus Söder (58) stammte aus Baden-Württemberg. Das verriet der bayerische Ministerpräsident bei einem Gespräch mit dem baden-württembergischen CDU-Landesvorsitzenden Manuel Hagel in Nagold im Nordschwarzwald. »Ist aber schiefgegangen und so weiter«, sagte Söder. Dennoch komme er gern nach Baden-Württemberg.

Später sprach Söder über ein Poster von Franz Josef Strauß, das in seinem Jugendzimmer hing. Es habe nur den Kopf des CSU-Urgesteins gezeigt, sagte er - und ergänzte: »Es war immer ein gewisser Widerspruch, denn wenn man eine junge Dame eingeladen hat, und die kommt und sieht als Erstes den Riesen-Fleischkopf vom Franz Josef, dann muss es wirklich wahre Liebe gewesen sein.«