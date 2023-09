Aktuell Land

Wohnmobil auf Irrfahrt: Über 35.000 Euro Schaden

Ein geparktes Wohnmobil ist in Lauda Königshofen (Main-Tauber-Kreis) eigenständig losgerollt und hat dabei zwei Autos und einen Hydranten beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, entstand an den drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 35.000 Euro, der Schaden am Hydranten ließ sich laut Polizei zunächst nicht beziffern.