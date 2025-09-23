Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Land

Wohnhaus bei Brand stark beschädigt - drei Leichtverletzte

Am Morgen bricht ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus aus, die Bewohner retten sich ins Freie. Die Flammen zerstören nicht nur die Brandwohnung.

Feuerwehr
Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit rund 20 Bewohnern aus. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/DPA
Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus mit rund 20 Bewohnern aus. (Symbolbild)
Foto: Philipp von Ditfurth/DPA

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Meersburg (Bodenseekreis) haben drei Menschen leichte Rauchvergiftungen erlitten. Das Feuer war am Morgen in einer Wohnung des Hauses im Obergeschoss ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die rund 20 Bewohner des Hauses konnten sich laut dem Sprecher ins Freie retten.

Die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sei komplett zerstört worden. Die Flammen hätten auch auf den Dachstuhl übergegriffen, eine danebenliegende Wohnung sei ebenfalls stark beschädigt worden. Laut dem Sprecher ließ sich die Höhe des Schadens zunächst nicht beziffern. Auch die Brandursache blieb bislang unklar.

© dpa-infocom, dpa:250923-930-72944/1